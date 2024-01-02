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Güney Kore'de Ana Muhalefet Lideri Bıçaklı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Güney Kore'de Ana Muhalefet Lideri Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, Busan'da bir inşaat alanını ziyareti sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan, imza bahanesiyle Lee'ye yaklaşarak boynundan yaraladı. Lee, hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Saldırgan olay yerinde yakalandı ve soruşturma başlatıldı.

Güney Kore\'de Ana Muhalefet Lideri Bıçaklı Saldırıya Uğradı
02.01.2024 - 11:11,
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Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung'un, Busan'da bir inşaat alanını ziyareti sırasında bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, olay sabah saatlerinde Lee'nin Busan'ın Gadeok Adası'nda bir inşaat alanını ziyareti sırasında gerçekleşti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada imza alma bahanesiyle Lee'ye yaklaşan saldırgan, elindeki kesici aletle onu boynundan yaraladı.

Saldırının ardından boynunda kanama olan bilinci açık durumdaki Lee, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Erkek olduğu belirtilen saldırgan olay yerinde yakalanırken, kimliğine ve eşkaline dair henüz detaylı bilgi verilmedi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Soo-kyung, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un olayın ardından Lee'nin en hızlı şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi edilmesi ve saldırının soruşturularak olguların tespit edilmesi için talimat verdiğini bildirdi.

Kim, Yoon'un, böylesi saldırının hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini vurguladığını aktardı.

Ana muhalefet lideri Lee Jae-myung'un hayati tehlikesi bulunmuyor

Bıçaklı saldırıya uğrayan Lee hayati tehlikesi bulunmasa da ek kanama endişesiyle ameliyat için başkent Seul'e götürüldü.

İtfaiye yetkilileri, yaptıkları açıklamada, ana muhalefet liderinin boynundaki bıçak yarasından dolayı Busan'daki üniversite hastanesine kaldırıldığını bildirdi.

Yetkililer, burada ilk müdahalesi tamamlanan Lee'nin ameliyat olmak üzere helikopterle Seul'e götürüldüğünü açıkladı.

Demokrat Parti'den yapılan açıklamada da Lee'nin, şah damarı çevresinde büyük bir kanama yaşanması konusunda endişeler bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu saldırının bir terör eylemi ve demokrasiye yönelik bir tehdit olduğu vurgulandı.

Sosyal medyaya yüklenen görüntülerde, zanlının, Lee'nin 1 ay önce yine Busan kentinde katıldığı bir etkinlikte de görüldüğü tespit edildi.

Ulusal Polis Teşkilatı Genel Komiseri Yoon Hee-keun, yaptığı basın açıklamasında, saldırıya ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütmek üzere özel bir ekip kurulduğunu duyurdu.

Polis yetkilileri, zanlının kimliğine ve saldırı amacına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: AA
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