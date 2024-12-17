Güney Kore'de Başkanlık Ofisine Soruşturma Girişi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore'de Başkanlık Ofisine Soruşturma Girişi

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanından sonra başkanlık ofisinde arama girişimi başarısız oldu.

17.12.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'de yetkililer, Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği kısa süreli sıkıyönetime dair yürütülen soruşturma kapsamında, başkanlık ofisinde arama yapmak ve delil elde etmek için gerçekleştirilen girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını iddia etti.

???????Yonhap'ta çıkan haberde, polis ve Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'nden (CIO) oluşan ortak bir soruşturma ekibinin, başkanlık ofisinin güvenlik servisinin bilgisayar sistemlerine erişmeye çalıştığı öne sürüldü.

Haberde, soruşturma ekibinin, söz konusu sistemlere erişim elde etme girişimlerinin, başkanlık güvenlik birimlerinin engellemeleri sonucu başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedildi.

Öte yandan, soruşturma ekibinin bu adımının ise başkanlık ofisinde arama yapmak ve delil elde etmek için yapılan ikinci girişim olduğu ifade ediliyor.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun, yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda, sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için meclise sunduğu önerge, 7 Aralık'ta yapılan oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.

Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Kaynak: AA

Güney Kore, Politika, Güncel, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Başkanlık Ofisine Soruşturma Girişi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:07 Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısı perşembe günü 11.30’da yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı perşembe günü 11.30'da yapılacak
16:02 Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övmesine Özgür Özel’den ilk yorum Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
15:54 Suriye Merkez Bankası’nın kasasındakiler ortaya çıktı Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı
14:35 Avrupa Birliği, Türkiye’ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak
22:33 Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?
22:11 Dışişleri Bakanı Fidan, AB ile Suriye ve Ukrayna Gelişmelerini Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, AB ile Suriye ve Ukrayna Gelişmelerini Görüştü
22:11 Mert Günok, takım arkadaşlarını yerden yere vurdu Mert Günok, takım arkadaşlarını yerden yere vurdu
22:03 Trabzonspor’dan devre arasında çok konuşulacak paylaşım Trabzonspor'dan devre arasında çok konuşulacak paylaşım
21:52 Felipe Melo’dan Fenerbahçelileri çıldırtan hareket Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtan hareket
21:48 ABD’de okula düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de okula düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti
21:32 Salih Uçan’dan olay yaratacak sözler Salih Uçan'dan olay yaratacak sözler
21:25 Artvin’de eğitime kar arası Artvin'de eğitime kar arası
21:25 SGK uzmanı kıdem tazminatı için net oran verdi SGK uzmanı kıdem tazminatı için net oran verdi
21:00 Beşiktaş, Adana Demirspor’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 17:15:40. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Başkanlık Ofisine Soruşturma Girişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.