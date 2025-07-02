Güney Kore'de Büyükelçilere İstifa Çağrısı

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından atanan bazı büyükelçilere, "geleneksel uygulamanın bir parçası olarak" istifa etmelerine yönelik çağrı yapıldığı iddia edildi.

Yonhap'ın ismini vermek istemeyen yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Güney Kore'de ABD, Japonya, Rusya, Birleşmiş Milletler (BM), Fransa ve İngiltere dahil bazı ülkelerin büyükelçilerine görevlerini bırakması çağrısında bulunuldu.

Haberde, eski Başkan Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasından önce atanan bazı büyükelçilerden, görevlerinden istifa etmelerinin istendiği öne sürüldü.

Öte yandan yetkili, yeni yönetimin göreve başladıktan sonra önemli ülkelerin büyükelçilerini değiştirmesinin "geleneksel" olduğunu belirtti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Güney Kore'de Ulusal Meclis, 5 Haziran'da eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etmişti. Yoon, soruşturma kapsamında çağrıldığı polis sorgularına katılmamıştı.