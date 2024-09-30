Güney Kore'de Cadılar Bayramı İzdihamı Davası

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Güney Kore'de 3 eski polis, 2022'de 159 kişinin hayatını kaybettiği Cadılar Bayramı izdihamında "yetersiz müdahale ve ihmal" gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Seul Batı Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, izdihamın "doğal sebeplerden kaynaklanmadığı ve polis hazırlıklı olsaydı önlenebileceği" ifade edildi.

Açıklamada, görev alanı izdihamın yaşandığı Itaewon bölgesi olan 3 eski polisten birinin 3 yıl, birinin 2 yıl, diğerinin de ertelemeli 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Kararın gerekçesinin "müdahalede yetersizlik ve ihmal" olduğu bildirildi.

Cadılar Bayramı izdihamı

Seul'ün merkezindeki Itaewon bölgesinde 29 Ekim 2022'de yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin edilen Cadılar Bayramı kutlamasında büyük bir kalabalığın 4 metre enindeki sokağa aniden doluşmasıyla izdiham yaşanmıştı.

İzdihamda, 159 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlarda ve 22 kişinin de yabancı uyruklu olduğunu açıklamıştı.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "ulusal yas" ilan etmişti.

Ülkede binlerce kişi, izdiham nedeniyle hükümeti protesto etmiş ve sorumluların istifasını istemişti.