Güney Kore'de Demokrat Parti Seçimlerde Önde - Son Dakika
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Güney Kore'de Demokrat Parti Seçimlerde Önde

04.06.2026 11:08
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Demokrat Parti, yerel ve parlamento ara seçimlerinde galibiyet elde etti. Halkın Gücü ise bazı koltuklar kazandı.

Güney Kore'de iktidardaki Demokrat Parti, ülkede düzenlenen yerel seçimler ve parlamento ara seçimlerinde galibiyet elde etti.

Yonhap ajansının Ulusal Seçim Komisyonunun (NEC) açıklamasına dayandırdığı haberine göre, seçim sandık sayım sonuçları yayımlandı.

Buna göre iktidardaki Demokrat Parti 6 belediye başkanlığı ve 6 valiliği kazandı.

Ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi de 2 belediye başkanlığı ile 2 valiliği elde etti.

Halkın Gücü Adayı Oh Se-hoon, başkent Seul'de belediye başkanlığını yeniden kazandı.

Parlamento ara seçimlerinde ise Demokrat Parti yarışılan 14 koltuğun 9'unu, Halkın Gücü Partisi de 4 koltuğu elde ederken, diğer koltuğu bağımsız aday kazandı.

İlk sandık sınavı

Seçim, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim girişiminin ardından görevden alınması sonrası iş başına gelen Lee Jae Myung yönetimi için ilk büyük seçim başarısı olarak değerlendirildi.

Lee, Haziran 2025'te Devlet başkanlığı görevini üstlenmişti.

Kaynak: AA

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