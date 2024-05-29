Güney Kore\'de doğan ilk dev panda Fu Bao Çin\'e döndü

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CHENGDU, 29 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore'de doğan ilk dev panda Fu Bao, Nisan ayının başlarında Çin'e dönmüştü. Fu Bao, Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki Shenshuping Dev Panda Üssü'ne getirildi.

Fu Bao'nun yeni çevresine uyum sağlamasını kolaylaştırmak için özel tasarlanmış bir alan hazırlayan üs, adaptasyon sürecine göre Fu Bao'nun ne zaman halkın karşısına çıkacağına karar verecek.

Temmuz 2020'de dünyaya gelen Fu Bao, Çin'le Güney Kore arasında imzalanan anlaşmalara göre dört yaşına basmadan önce Çin'e dönmesi gerekiyordu.