Güney Kore'de Doktorlar Tıp Fakültesi Kontenjanları İçin Grev Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore'de Doktorlar Tıp Fakültesi Kontenjanları İçin Grev Başlattı

Güney Kore\'de Doktorlar Tıp Fakültesi Kontenjanları İçin Grev Başlattı

Güney Kore'deki tıp doktorları, tıp fakültesi kontenjanlarının artırılmasına ilişkin anlaşmazlığa dikkat çekmek amacıyla grev başlattı. Ülkedeki üç büyük hastaneden kıdemli doktorlar süresiz greve gitti. Grev nedeniyle doktorlar ayakta tedavi yapmayacak ve acil olmayan ameliyatlara girmeyecek. Doktorlar, hükümeti yeteri kadar çaba göstermemekle suçlarken, Sağlık ve Refah Bakanı yeni tedbirler alacaklarını söyledi.

27.06.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'de tıp doktorları, hükümetle aylardır süren tıp fakültesi kontenjanlarının artırılmasına ilişkin anlaşmazlığa dikkati çekmek amacıyla grev başlattı.

Yonhap'ın haberinde, Güney Kore'deki üç büyük hastaneden kıdemli doktorların süresiz greve gittiği belirtildi.

Greve giden üç hastanedeki doktorların ayakta tedavi yapmayacağı ve acil olmayan ameliyatlara girmeyeceği kaydedildi. Bu doktorların yalnızca acil servis ve yoğun bakımda çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

Doktorlar, ülkede aylardır süren tıp fakültesi kontenjanlarının artırılmasına ilişkin anlaşmazlığın çözümünde, hükümeti yeteri kadar çaba göstermemekle suçladı.

Sağlık ve Refah Bakanı Cho Kyoo-hong ise hükümetin durumu çözmek için "yeni tedbirler almaya çalışacağını" söyledi.

Ne olmuştu?

Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsalda ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifasını sunmuştu. İstifalarını sunan yaklaşık 5 bin stajyer doktora, lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı yollanmıştı.

Stajyer ve asistan doktorların topluca istifa etmesi nedeniyle 8 Mart'ta hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.

Tıp profesörleri, 16 Mart'ta kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlar konusunda hükümetin çözüm bulmasını sağlamak için 25 Mart'tan itibaren çalıştıkları üniversitelere istifalarını sunacaklarını bildirmişti. Hükümet, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlara destek amacıyla istifalarını sunmaya hazırlanan çok sayıda tıp fakültesi profesörünü "Kore halkına şantaj yapmakla" suçlamıştı.

Stajyer doktorlara destek veren tıp profesörleri de 25 Mart'ta istifalarını sunmaya başlamıştı.

Protestolar sürerken 2 bin ek kontenjan, ülkedeki üniversitelere paylaştırılmış ve başkent Seul'deki tıp fakültelerine ise ek kontenjan tahsis edilmemişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 1 Nisan'daki ulusa sesleniş konuşmasında, artırılan tıp fakültesi kontenjanlarına yönelik protestolara karşı geri adım atmayacaklarını söylemişti.

Kaynak: AA

Güney Kore, Hükümet, Refah, Kore, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Doktorlar Tıp Fakültesi Kontenjanları İçin Grev Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:00:59. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Doktorlar Tıp Fakültesi Kontenjanları İçin Grev Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement