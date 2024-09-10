Yapay Zeka Zirvesi'nde İnsan Kontrolu Vurgusu

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Güney Kore'de düzenlenen zirvede, yapay zekanın askeri alanda güvenilir bir şekilde kullanımı için "insan kontrolünün sürdürülmesi gerektiği" belirtildi.

Hollanda, Singapur, Kenya ve İngiltere'nin desteğiyle Güney Kore'nin ev sahipliğinde, 9-10 Eylül'de "Askeri Alanda Sorumlu Yapay Zeka Zirvesi" düzenlendi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Seul'deki uluslararası zirvede, yapay zekanın askeri alanlarda kullanımının faydaları ve potansiyel riskleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Yonhap ajansının haberine göre, Rusya'nın davet edilmediği zirveye, 90 ülkeden yaklaşık 2 bin hükümet, akademi ve özel sektör temsilcisi ve uzman katıldı.

"İki ucu keskin kılıç"

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, zirvede yaptığı konuşmada, yapay zekanın askeri alanda kullanılmasının sadece yenilik değil zorlukları da beraberinde getirdiğini ifade etti.

Bakan Cho, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve insan onurunu korumak amacıyla "sorumlu bir yapay zeka için norm belirlenmesi ve yönetilmesinin" önemine dikkati çekti.

Savunma Bakanı Kim Yong-hyun da yapay zeka kullanımı askeri kapasiteleri artırırken, kötüye kullanımın istenmeyen sonuçlar doğurabilen "iki ucu keskin kılıç" olduğunu ifade etti.

İnsani, yasal, güvenlik, teknolojik ve etik perspektif kaynaklı zorluk ve riskler

Zirvenin sonuç bildirgesinde, askeri alanda yapay zekanın geliştirilmesi, konuşlandırılması ve kullanımında "uygun insan katılımının sağlanması" gerektiği vurgulandı.

Bildirgede, askeri alanda yapay zeka uygulamalarının "ele alınması gereken insani, yasal, güvenlik, teknolojik ve etik perspektif kaynaklı zorluk ve risklerle ilişkilendirilebileceği" belirtildi.

Yapay zekanın askeri alanda güvenilir biçimde kullanımı için insan kontrolünün sürdürülmesi gerektiği vurgulanan bildirgede, "güvenilir ve itibarlı" yapay zeka uygulamalarının gerekliliğine işaret edildi.

Bu uygulamaların kullanımından ve etkilerinden "kişilerin sorumlu ve hesap verebilir olduğu" kaydedilen bildirgede, "insan yargısı ve güç kullanımı" için gerekli tedbirlerin uygulanması istendi.