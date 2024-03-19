Güney Kore'de Evlenen Çiftlerin Sayısında 12 Yılın Ardından Artış Yaşandı

Güncel

Güney Kore'de evlenen çiftlerin sayısında 12 yılın ardından ilk kez 2023'te artış yaşandığı tespit edildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore İstatistik Kurumu, ülkede evlilik, boşanma ve yeni doğan çocuk sayılarına ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, ülkede 194 bin çiftin evlendiği 2023'te, önceki yıla kıyasla yüzde 1 civarında artış yaşandı. Bu oran, 2011'den bu yana ilk kez arttı.

Ülkede boşanan çiftlerin sayısı ise yüzde 0,9'luk azalmayla 2023'te 92 bin olarak kayıtlara geçti.

Veriler ayrıca ülkedeki yıllık doğum sayısında son senelerde yaşanan düşüş trendinin devam ettiğini gösterdi.

Güney Kore'de 2022'de, bir önceki yıla göre yüzde 0,4 düşüşle 192 bin çift evlenmişti.