Güney Kore'de Jongdari Tayfunu Nedeniyle Uçuşlar ve Feribot Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
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Güney Kore'de Jongdari Tayfunu Nedeniyle Uçuşlar ve Feribot Seferleri İptal Edildi

Güney Kore'nin Jeju Adası'ndan yapılması planlanan onlarca uçuşun ve anakaraya yapılan feribot seferlerinin Jongdari Tayfunu nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Tayfunun vurması beklenen bölgelerde yollar ve parklar kapatıldı, halka dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

20.08.2024 16:51
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Güney Kore kıyılarına yaklaşan Jongdari Tayfunu nedeniyle bazı yollar ve parkların kapatılması gibi önlemler alındı, ülkenin güneyindeki Jeju Adası'ndan yapılması planlanan onlarca uçuş ertelendi.

Kore Meteoroloji İdaresi (KMA) tarafından yapılan açıklamada, güneydeki Jeju Adası'nın yaklaşık 100 kilometre batısında bulunan tayfunun saatte 33 kilometre hızla ülkenin güney kıyılarına ilerlediği aktarıldı.

Tayfunun vurması beklenen bölgelerde önlem olarak bazı yolların ve parkların kullanıma kapatıldığını duyuran hükümet yetkilileri, tayfunun getireceği şiddetli yağışlar nedeniyle kıyıya yakın yerlerde yaşayanları dikkatli olmaya çağırdı.

Güney Kore'nin en büyük adası Jeju'da bulunan havalimanından yapılması planlanan 112 uçuşun ertelendiği, anakaraya yapılan tüm feribot seferlerinin de iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Jongdari Tayfunu Nedeniyle Uçuşlar ve Feribot Seferleri İptal Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore'de Jongdari Tayfunu Nedeniyle Uçuşlar ve Feribot Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
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