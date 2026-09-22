Güney Kore'de Kim Keon Hee'nin hapis cezası temyizde 7 yıldan 5 yıla indi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore'de Kim Keon Hee'nin hapis cezası temyizde 7 yıldan 5 yıla indi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'de temyiz mahkemesi, rüşvet suçlamasıyla 7 yıl hapse mahkum edilen Kim Keon Hee'nin cezasını 5 yıla düşürdü. Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi olan Kim, lüks saat ve tablo replikasına ilişkin bazı suçlamalardan beraat etti.

Güney Kore'de mahkeme, görevinden azledilen Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee'nin, iş atamaları ve ticari ayrıcalıklar karşılığında pahalı hediyelerle rüşvet aldığı gerekçesiyle verilen 7 yıl hapis cezasını 5 yıla düşürdü.

Yonhap'ın haberine göre Temyiz Mahkemesi, Kim hakkında alt mahkemenin haziranda verdiği 7 yıllık hapis cezasına ilişkin kararı kısmen bozarak Kim'i bazı suçlamalardan beraat ettirdi.

Mahkeme, Kim'in eski Devlet Başkanı Yoon'un eşi olduğu dönemde kamu görevlerine atamalarda nüfuzunu kullanması karşılığında pahalı hediyeler aldığı yönündeki suçlamaların bir bölümüne ilişkin hükmü yerinde buldu.

Alt mahkeme haziranda Kim'i tüm suçlamalardan mahkum ederken, temyiz mahkemesi lüks saat ile tablo replikasının alınmasına ilişkin suçlamalardan beraat kararı verdi.

Buna göre Kim'in 7 yıl hapis cezası 5 yıla düşürüldü.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, 26 Haziran'da Kim'i farklı kişilerden toplam 194 bin dolar değerinde pahalı hediyeler aldığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Ağustos 2025'te gözaltına alınmıştı

Kim Keon Hee, seçimlere müdahale ve rüşvet dahil çeşitli suçlamalar nedeniyle hakkında çıkarılan tutuklama emrinin ardından 12 Ağustos 2025'te gözaltına alınmıştı.

Sermaye Piyasası Kanunu, Siyasi Fonlar Kanunu ve arabuluculuk için rüşvet kabulüne ilişkin yasaları ihlal ettiği suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Kim'e yöneltilen ithamların arasında kilise yetkililerine imtiyaz sağlamak ve 2009-2012 döneminde Güney Kore'de BMW bayisi Deutsch Motors'u ilgilendiren hisse senedi fiyat manipülasyon planına katılmak bulunuyordu.

Kim Keon Hee, daha önce de farklı bir yolsuzluk davasında 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA
Güney KorePolitikaGüncelMahkumMahkumDünyaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
13:09
Arda Güler yine gönülleri fethetti Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
12:36
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
12:24
Saffet Sancaklı’nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
Saffet Sancaklı'nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
12:02
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
11:15
Manisa’da okula silahlı saldırı 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
11:11
Finans çevreleri şaşkın Türkiye’deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
Finans çevreleri şaşkın! Türkiye'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 13:18:37. #7.13#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Kim Keon Hee'nin hapis cezası temyizde 7 yıldan 5 yıla indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement