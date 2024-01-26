Güney Kore\'de Milletvekiline Saldıran Genç, Saldırının Kazara Olduğunu İddia Etti

Güney Kore'de dün iktidardaki Halkın Gücü Partisi Milletvekili Bae Hyun-jin'e saldıran 15 yaşındaki genç, saldırının "kazara" olduğunu ileri sürdü.

Yonhap ajansının Seul polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, dün sokak ortasında Bae'nin başına sert bir cisimle 15 kez vurarak milletvekilini yaralayan 15 yaşındaki gencin ifadesi ortaya çıktı.

Genç, ifadesinde olayın "kazara" meydana geldiğini ve olayın gerçekleştirdiği esnada depresyon nedeniyle bir psikiyatri kliniğinin önünde sıra beklediğini öne sürdü.

Saldırgan ayrıca yanında taş taşımayı "alışkanlık" edindiğini söyledi.

Genç "bipolar kişilik bozukluğu" tedavisi görmüş

Öte yandan konuya yakın kaynaklar, gencin okulda geçen yıldan bu yana çeşitli sorunlar yaşadığını ve bir hastanede "bipolar kişilik bozukluğu" tedavisi gördüğünü aktardı.

Bae, dün başkent Seul'de 15 yaşındaki genç tarafından başına sert bir cisimle vurularak yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Genç ise olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Bae'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.