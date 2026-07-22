Güney Kore'de Restoran Sahibi Hapse Girebilir - Son Dakika
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Güney Kore'de Restoran Sahibi Hapse Girebilir

22.07.2026 11:35
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İki Michelin yıldızlı restoran sahibi, yasaklı karıncaları yemeklerde kullandığı için 1 yıl hapisle yargılanıyor.

Güney Kore'de iki Michelin yıldızlı restoranın sahibi hakkında, gıda olarak kullanımına izin verilmeyen karıncaları yemeklerde kullandığı gerekçesiyle 1 yıl hapis cezası talep edildi.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, hazırlanan iddianamede, kimliği açıklanmayan restoran sahibi ile işletmeci şirketin, 2021'den bu yana ABD ve Tayland'dan kurutulmuş karınca ürünleri ithal ettiği belirtildi.

İddianamede, bu karıncaların restorandaki yemeklerde garnitür olarak kullanıldığı ve 12 bin 200'den fazla kez servis edildiği ifade edildi.

Gıda Hijyen Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle restoran sahibi hakkında 1 yıl hapis cezası istenen iddianamede, restoranı işleten şirket için de yaklaşık 13 bin 500 dolar para cezası talep edildi.

Suçlamaları kabul eden iki Michelin yıldızlı restoran sahibi ise savcılığın hesaplamalarına itiraz ederek, müşterilerin yaklaşık yüzde 60'ının karıncaları denemeyi tercih ettiğini ancak savcılığın tüm müşterilere karınca servis edildiği varsayımıyla hesap yaptığını ileri sürdü.

Güney Kore'nin gıda güvenliği düzenlemelerine göre, karıncalar insan tüketimine uygun kabul edilen 10 böcek türü arasında yer almıyor ve gıda malzemesi olarak kullanılmasına izin verilmiyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Michelin, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

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