Güney Kore'de Sıkıyönetim Krizi

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Güney Kore'de muhalefetteki Demokratik Parti lideri Lee Jae-myung, Devlet Başkanı Yoon Seuk Yeol'un sıkıyönetim duyurusunu ilk gördüğünde bunun "deepfake" olduğunu düşündüğünü söyledi.

CNN'deki habere göre, muhalefetteki Demokratik Parti lideri Lee, yaptığı açıklamada, Yoon'un 3 Aralık akşamındaki sıkıyönetim ilanını işten çıkıp gittiği evinde uzanırken öğrendiğini anlattı.

Lee, "Eşim, aniden bana bir YouTube videosu gösterdi ve Yoon'un sıkıyönetim ilan ettiğini söyledi." ifadesini kullandı.

Sıkıyönetim ilanına dair söz konusu görüntünün "deepfake" diye adlandırılan, yapay zeka araçlarıyla üretilmiş sahte bir görüntü olduğunu düşündüğünü dile getiren Lee, "Eşime bunun deepfake olduğunu söyledim. Deepfake olmak zorunda çünkü bunun gerçek olmasına imkan yok dedim." diye konuştu.

Ancak videoyu izlediğinde Yoon'un gerçekten de sıkıyönetim ilan ettiğini gören Lee, görüntülerin "uydurma, sahte" olduğunu düşündüğünü anlattı.

Yoon'un sıkıyönetim ilan etmesinden sonraki bir saatte başkent Seul'deki parlamentoya giden Lee, diğer parti üyelerine sıkıyönetimin kaldırılması amacıyla burada toplanmaları için çağrı yaptığını anlattı.

Lee, Ulusal Meclise vardığında askerlerin ana binayı abluka altına almaya başladığını, askeri helikopterlerin parlamento çevresinde tur attığını ve milletvekillerinin içeri girmesinin engellendiğini gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine Lee, bir çitin üstünden tırmanarak binaya girdiğini belirtti.

Bu arada, bu anı canlı olarak yayımlayan Lee'nin videosu, milyonlarca kez izlendi.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmişti.

Bu kararın ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclise girmişti.

Meclisteki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Parlamentodaki oylama sonrası geri adım atan Yoon, bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.