Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturması - Son Dakika
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Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturması

02.07.2025 13:23
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Eski Başkan Yoon'un sıkıyönetim ilanı soruşturmasında eski kabine üyeleri ifade verdi.

Güney Kore'de, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanına ilişkin özel soruşturma kapsamında, eski Başbakan Han Duck-soo, Sanayi Bakanı Ahn Duk-geun ile Bilim ve Bilgi İletişim Teknolojileri Bakanı Yoo Sang-im ifade verdi.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon'un Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanına ilişkin geçen ay başlatılan özel soruşturma devam ediyor.

Özel yetkili savcı, sıkıyönetim ilanı konusunda Yoon ile işbirliği yapıp yapmadıklarını soruşturmak üzere Han ve bazı kabine üyelerini ifade vermeye çağırdı.

Soruşturma kapsamında ifade veren Han ve Ahn, basına açıklama yapmayı reddetti.

Öte yandan, savcının, sıkıyönetimin ilan edilmesinden önce düzenlenen toplantıda bulunmayan ancak kaldırılmasından sonraki toplantıya katılan Yoo'yu da toplantılara katılımıyla ilgili sorguladığı belirtildi.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Güney Kore'de Ulusal Meclis, 5 Haziran'da eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etmişti.

Soruşturma kapsamında ifade vermesine yönelik yapılan çağrıları dikkate almayan Yoon, 28 Haziran'da ilk kez ifade vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturması - Son Dakika

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