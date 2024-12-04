Güney Kore'de Sıkıyönetim ve İstifalar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore'de Sıkıyönetim ve İstifalar

Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilanı sonrası kıdemli danışmanlarıyla istifa etti.

04.12.2024 07:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un dün gece yaptığı sürpriz sıkıyönetim ilanı ve bunun kaldırılmasının ardından, Başkan'ın kıdemli danışmanlarının istifalarını sunduğu bildirildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sekreteri Chung Jin-suk, Ulusal Güvenlik Danışmanı Shin Won-sik, Siyasi Başdanışman Sung Tae-yoon ve 7 kıdemli danışman daha toplu olarak istifa ettiklerini bildirdi.

İstifalar, Devlet Başkanı Yoon'un dün gece, televizyonda yaptığı konuşmada muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere" bulaşmasını gerekçe göstererek sıkıyönetim ilan etmesi, ardından bu kararını parlamentonun oylaması ve bakanlar kurulu onayıyla geri almasının ardından geldi.

Yoon, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda kararın kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti.

Güney Kore Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini bildirmişti.

Yoon, bunun üzerine bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Sıkıyönetim ve İstifalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:43 Cemal Enginyurt’tan Soylu’ya fezleke tepkisi: Bundan sonra Sedat Peker’in benim Cemal Enginyurt'tan Soylu'ya fezleke tepkisi: Bundan sonra Sedat Peker'in benim
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
07:15 Araç sahipleri plaka değişikliğini artık dijital ortamda yapabilecek Araç sahipleri plaka değişikliğini artık dijital ortamda yapabilecek
06:51 Güney Kore’de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor Güney Kore'de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor
23:23 Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib’e geliyoruz Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz
09:59 CHP MYK’sından MHP ile randevu kararı CHP MYK'sından MHP ile randevu kararı
09:59 Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
09:48 Penaltı mı değil mi Osayi’nin pozisyonunda herkes aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Osayi'nin pozisyonunda herkes aynı fikirde birleşti
09:41 Dünya otomotiv devi fabrikasını satıyor Dünya otomotiv devi fabrikasını satıyor
09:33 Akaryakıta bu kez indirim bekleniyor Akaryakıta bu kez indirim bekleniyor
09:24 Lojmanda ölü bulunan Yeşim’in annesi, “intihar“ iddialarına bir kez daha isyan etti Lojmanda ölü bulunan Yeşim'in annesi, "intihar" iddialarına bir kez daha isyan etti
09:22 Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
09:16 Yeşilçam’ın ’Sezercik’i boşandı, mahkemede ’kısırlık’ gerginliği çıktı Yeşilçam'ın 'Sezercik'i boşandı, mahkemede 'kısırlık' gerginliği çıktı
08:56 Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 08:08:26. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Sıkıyönetim ve İstifalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.