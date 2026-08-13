Güney Kore'de Sıtma Alarmı - Son Dakika
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Güney Kore'de Sıtma Alarmı

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Güney Kore, sivrisineklerde plasmodium paraziti tespiti üzerine sıtma alarmı verdi.

Güney Kore'de "anopheles" sivrisineklerinde sıtmaya yol açan "plasmodium" parazitine ait genetik materyalin tespit edilmesi üzerine ülke genelinde alarm verildiği bildirildi.

The Chosun Daily gazetesinin haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) yetkilileri, Paju kenti ve Gyeonggi eyaletindeki Yeoncheon ilçesi gibi sıtma açısından yüksek riskli bölgelerden "anopheles" türü taşıyıcı sivrisinekleri topladı.

Bu tür sivrisineklerde "plasmodium" parazitine ait genetik materyalin tespit edilmesinin ardından KDCA, Güney Kore çapında sıtma alarmı verildiğini duyurdu.

KDCA, sıcak hava dalgasının ardından sivrisinek yoğunluğunun artma olasılığını göz önünde bulundurarak yüksek riskli bölgelerdeki yerel yönetimleri kontrol önlemlerini yoğunlaştırmaya çağırdı.

Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayanlara ve ziyaretçilere sivrisineklerin en aktif olduğu gece saatlerinde açık hava etkinliklerinden kaçınmalarını tavsiye etti.

Güney Kore'de sıtma alarmı, bir uyarı ilan edildikten sonra ilk küme vakası görüldüğünde veya bir ilçede ya da kentte günlük ortalama sivrisinek yoğunluğu belli bir düzeyi aştığında veriliyor.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma, ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, istifra, kas ağrısı ve halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Sıtma Alarmı - Son Dakika

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