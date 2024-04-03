Güney Kore'de tıp fakültesi kontenjanlarına itirazlar reddedildi

Güney Kore'de tıp fakültesi kontenjanlarının artırılmasına itirazları reddedilen profesörler, kararı temyize götürdü.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Tıp Profesörleri Derneğinin hükümetin tıp fakültelerindeki kontenjan artırımına ilişkin yürütmeyi durdurma talebi, dün, Seul İdare Mahkemesince reddedildi.
Mahkeme, talebin reddedilmesine, tıp profesörlerinin yürütmeyi durdurma başvurusu yapmaya uygun olmamasını gerekçe gösterdi.
Derneği temsil eden avukat ise temyiz mahkemesine başvurarak karara itiraz ettiklerini duyurdu.
Ne olmuştu?
Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.
Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifasını sunmuştu.
Stajyer ve asistan doktorların topluca istifa etmesi nedeniyle 8 Mart'ta hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.
İstifalarını sunan yaklaşık 5 bin stajyer doktora lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı bildirimi yollanmıştı.
Tıp profesörleri, 16 Mart'ta, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlar konusunda hükümetin çözüm bulmasını sağlamak için 25 Mart'tan itibaren çalıştıkları üniversitelere istifalarını sunacaklarını bildirmişti.
Hükümet, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlara destek amacıyla istifalarını sunmaya hazırlanan çok sayıda tıp fakültesi profesörünü, "Kore halkına şantaj yapmakla" suçlamıştı.
Protestolar sürerken 2 bin ek kontenjan, ülkedeki üniversitelere paylaştırılmış ve başkent Seul'deki tıp fakültelerine ise ek kontenjan tahsis edilmemişti.
Stajyer doktorlara destek veren tıp profesörleri de 25 Mart'ta istifalarını sunmaya başlamıştı.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 1 Nisan'daki ulusal sesleniş konuşmasında, artırılan tıp fakültesi kontenjanlarına yönelik protestolara karşı geri adım atmayacaklarını söylemişti.
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