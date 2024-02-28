Güney Kore\'de Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Protestosu Soruşturuluyor

Güncel

Güney Kore'de, tıp fakültesi öğrencilerinin sayısının artırılması girişimini protesto eden binlerce stajyer doktoru istifa etmeye teşvik ve yönlendirme iddiasıyla Kore Tabipler Birliği (KMA) ve Kore Pediatri Derneğinden 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Yonhap'ın haberine göre, Sağlık ve Refah Bakanlığı, KMA'nın Acil Durum Komitesi Başkanı, KMA yönetiminin diğer iki üyesi, eski KMA Başkanı ve Kore Pediatri Derneği Başkanı'nı stajyer doktorları toplu istifaya yönlendirmekle suçladı.

Seul Büyükşehir Polis Teşkilatı'ndaki kamu suçları soruşturma birimi, 5 kişi hakkında başlatılan soruşturma üzerine Bakanlık tarafından yöneltilen suçlamaları incelemek üzere harekete geçti.

Ne olmuştu?

Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere birçok şehirde hükümetin planına karşı "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesinin bozulacağı" gerekçesiyle protesto düzenlemiş, protesto kapsamında 9 binden fazla stajyer doktor istifasını sunmuştu.

Hükümet, istifaların halk sağlığı üzerindeki etkisini gerekçe göstererek toplum sağlığı risk seviyesini "temkinli"den "ciddi" düzeye yükseltmişti.

Sağlık ve Refah Bakanı İkinci Yardımcısı Park Min-soo, istifaların kabul edilmediğini, doktorların işe dönmeleri için son günün 29 Şubat olduğunu, aksi durumda marttan itibaren lisanslarının en az üç ay süreyle askıya alınacağını bildirmişti.