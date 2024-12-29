Güney Kore'de Uçak Kazası: 85 Ölü

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(ANKARA) - Güney Kore'nin Muan kentinde, 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağı inişte kontrolden çıktı. Yerel saatle sabah 09.05 sıralarında meydana gelen kazada 85 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Kore'nin Muan kentinde bugün Kore saatiyle sabah 09.05 sularında Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air'e ait 7C2216 sefer sayılı uçak Muan Uluslararası Havalimanı'na inişte pist duvarına çarparak kaza yaptı. Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, kaza sonucu 85 kişi hayatını kaybetti. Haberde, kazanın nedenine ilişkin olarak, "bir kuş sürüsüyle çarpışma olduğu tahmin ediliyor" ifadesi yer aldı. Haberde, uçaktaki 181 yolcunun çoğunun öldüğünün tahmin edildiğine yer verildi.