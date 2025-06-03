Güney Kore'de Yeni Başkan Lee Jae-myung - Son Dakika
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Güney Kore'de Yeni Başkan Lee Jae-myung

Güney Kore\'de Yeni Başkan Lee Jae-myung
03.06.2025 21:11
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Demokratik Parti adayı Lee Jae-myung, Güney Kore devlet başkanlığı seçimlerini kazandı.

Güney Kore'de düzenlenen devlet başkanı seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre, ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung kazandı.

Görevden azledilen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'dan boşalan koltuğa gelecek yeni ismi belirlemek için yapılan seçimlerde, yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi sona erdi.

Yaklaşık 44 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Güney Kore'deki seçimlerin ardından sandıkların yüzde 95,11'i sayıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, muhalefetin adayı Lee yüzde 48,90, iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) Kim Moon-soo yüzde 41,93 oy aldı.

Seçimler, devlet başkanının azli sebebiyle düzenlendiğinden yeni seçilecek devlet başkanı, geçiş süreci olmadan, yarın gün içinde Ulusal Meclis'te yapılacak yemin töreninin ardından hemen göreve başlayacak.

Öte yandan PPP'nin adayı Kim, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yenilgiyi kabul etti.

Kim, "Güney Kore, karşılaştığı krizlere rağmen halkının gücüyle büyük ilerlemeler kaydetmeye devam etti. Seçilen aday Lee Jae-myung'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Lee Jae-myung kimdir?

Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin adayı Lee Jae-myung, siyasi kariyerine 2005'te başladı.

2010-2018 yıllarında Seongnam Belediye Başkanlığı ve 2018-2021'de Gyeonggi Eyalet Valiliği yapan Lee, görev süresi boyunca, gençlere finansal yardım, ücretsiz okul üniformaları ve sosyal refah programları gibi politikaları hayata geçirdi.

Lee, 2022 yılında yapılan devlet başkanı seçimlerinde rakibi Yoon Suk Yeol'a çok az bir farkla yenildi.

Busan kentinin Gadeok Adası'nda 2024 yılının başında katıldığı etkinlikte boynundan bıçaklanarak suikast girişimine uğrayan Lee, bu olayı siyasette nefretin sona ermesi için dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Lee ayrıca, Aralık 2024'te ilan edilen sıkıyönetime karşı çıkarak kararı alan dönemin Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınmasında önemli rol oynadı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Yeni Başkan Lee Jae-myung - Son Dakika

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