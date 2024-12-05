Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'a Soruşturma - Son Dakika
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Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'a Soruşturma

Polis, Yoon Suk Yeol hakkında sıkıyönetim ilanıyla vatana ihanet suçlamasıyla soruşturma başlattı.

05.12.2024 11:20
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Güney Kore'de polis, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında "sıkıyönetim ilan ederek vatana ihanet ettiği" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Yonhap'ın haberine göre, muhalefetteki Kore'yi Yeniden İnşa Partisi ve 59 aktivistten oluşan grup, Yoon hakkında "vatana ihanet suçlamasıyla" iki ayrı şikayette bulundu.

Şikayetleri değerlendiren polis, Yoon hakkında "sıkıyönetim ilan ederek vatana ihanet ettiği" suçlamasıyla soruşturma açtığını duyurdu.

Şikayetlerde, Yoon'un yanı sıra sıkıyönetimin kaldırılmasının ardından istifa eden eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, sıkıyönetim komutanı ilan edilen Genelkurmay Başkanı General Park An-su ve İçişleri Bakanı Lee Sang-min, sıkıyönetimin ilan edilmesindeki ve kaldırılmasındaki rolleri nedeniyle "vatana ihanet ve diğer ilgili suçlamalarla" itham edildi.

Bu arada savcılık, hakkındaki soruşturma nedeniyle eski Savunma Bakanı Kim'e seyahat yasağı getirdi.

Sıkıyönetimin ilan edilmesini Yoon'a öneren Kim dün, "Sıkıyönetime ilişkin görevlerini yerine getiren askerler, tüm talimatları bakandan aldı." ifadesini kullanarak tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtmiş ve istifa niyetini Yoon'a bildirdiğini aktarmıştı.

Yoon da Kim'in istifasını bu sabah kabul etmişti.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmişti.

Bu kararın ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclis'e girmişti.

Meclisteki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Parlamentodaki oylamanın ardından geri adım atan Yoon, bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'a Soruşturma - Son Dakika

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