Sıkıyönetim kararı ile ülkeyi sarsan başbakana soruşturma

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Güney Kore'de parlamento komitesi, 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkındaki "vatana ihanet" suçlamalarını soruşturmak üzere "özel yetkili savcı" atanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Meclisteki komitede Yoon hakkındaki vatana ihanet suçlamalarını soruşturmak üzere özel yetkili savcı atanmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

İKTİDAR PARTİSİ KATILMADI

Ulusal Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP), yasama ve yargı komitesinden geçen tasarıyı yarın yapılacak genel kurul oturumunda oylamaya sunmayı planlıyor. İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekilleri, muhalefetin tasarıyı tek taraflı geçirmeye çalışmasını protesto etmek amacıyla komite toplantısına katılmadı.

Geçen hafta Yoon'un ani ve kısa süreli sıkıyönetim ilan etmesinden bu yana, Üst Düzey Yetkililer için Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), polis ve savcılık, her biri davayla ilgili kendi soruşturmalarını başlatmıştı. Ancak DP, üç kurumun soruşturmaları tam olarak yürütüp yürütemeyeceği konusunda şüphe olduğunu savunuyor.

GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM KARARI

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu. Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

BAŞBAKANA SEYAHAT YASAĞI

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu. Ana muhalefetteki Demokratik Parti ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için meclise önerge sunmuştu. Kabul edilmesi için 200 milletvekilinin onayını alması gereken önerge, yeterli sayıya ulaşılamadığı için kabul edilmemişti. "Vatana ihanet" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için seyahat yasağının getirildiği bildirilmişti.