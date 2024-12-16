Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un Azil Süreci Başlıyor - Son Dakika
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Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un Azil Süreci Başlıyor

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon'un azil davası için Anayasa Mahkemesi toplantıları başlıyor.

16.12.2024 09:16
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Güney Kore'de Ulusal Meclisin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle azline ilişkin önergeyi kabul etmesinin ardından Anayasa Mahkemesi yargıçlarının azil davasını planlamak üzere toplanacağı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre yüksek yargıçlar, bugün gerçekleştirecekleri toplantıda duruşma tarihlerine, kanıtları değerlendirme sürecine karar verecek ve diğer planlamaları yapacak.

Mahkemenin bugün ayrıca Yoon'a "yargılama yetkisi tebligatı" göndermesi ve yanıt talep etmesi bekleniyor. Yoon'un tebligata yanıt verme zorunluluğu bulunmuyor.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından duruşmalar, kamuya açık görülecek. Devlet Başkanı'nın ilke olarak duruşmalarda bulunması gerekiyor.

Azil süreci nasıl işliyor?

Güney Kore'de devlet başkanının görevden alınması için Ulusal Meclise sunulan azil önergesinin, meclisin üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor. Diğer siyasilerin azli için ise salt çoğunluk yeterli oluyor.

Azil oylamasının ardından karar, Anayasa Mahkemesine intikal ediyor. Azil sürecine ilişkin kanıtları dinleyip değerlendirmek üzere duruşma düzenleyen mahkemenin, azli onaylamak veya reddetmek için 6 ay süresi bulunuyor. Mahkemedeki 9 yargıçtan 6'sının kararı onaylaması halinde lider görevden alınıyor.

Anayasa Mahkemesi tarafından azline karar verilirse Yoon, 2017'de azledilen eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin ardından bu şekilde görevden alınan ikinci devlet başkanı olacak.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun, yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için meclise sunduğu önerge, 7 Aralık'ta yapılan oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.

Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un Azil Süreci Başlıyor - Son Dakika

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