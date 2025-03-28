Güney Kore'deki Orman Yangınları Kontrol Altında - Son Dakika
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Güney Kore'deki Orman Yangınları Kontrol Altında

Güney Kore'de 8 gündür süren orman yangınları kontrol altına alındı, 28 kişi hayatını kaybetti.

28.03.2025 17:22
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- Güney Kore'de 8 gündür süren orman yangınları kontrol altına alındı

Yangında 28 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı

SEUL - Güney Kore'de 8 gündür süren ve 28 kişinin hayatını kaybetmesine, 37 kişinin yaralanmasına neden olan orman yangınlarının kontrol altına alındığı açıklandı. Yangınların toplamda 48 bin hektarlık alan küle döndü.

Güney Kore'nin Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletlerinde geçen Cuma gününden bu yana etkisini sürdüren orman yangınları günler sonra kontrol altına alındı. Kore Orman Servisi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Gyeongsang eyaletindeki yangınların yerel saat ile 17.00 itibariyle tamamen kontrol altına alındığını bildirildi. Güney Gyeongsang eyaletindeki yangınların ise yüzde 93 oranında söndürüldüğü kaydedilirken, dün gece saatlerinden bu yana devam eden yağışlar ve düşen hava sıcaklıklarının yangını söndürme çalışmalarını kolaylaştırdığı belirtildi. KFS Şefi Lim Sang-seop konuya ilişkin açıklamasında soğutma çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Büyük yangınlar tamamen söndürüldükten sonra yerel yönetimler ve ilgili birimlerle işbirliği yaparak külleri tamamen soğutmaya odaklanacağız. Bunun 5 ila 6 gün sürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

28 kişi hayatını kaybetmişti

21 Mart'ta Güney Kore'nin Güney Gyeongsang eyaletinde başlayan orman yangınları kısa sürede Kuzey Gyeongsang eyaletine de sıçramıştı. Yangınlar, çok geçmeden 20'yi aşkın bölgeye yayılmıştı. Güney Kore Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Karargahı, yangınlarda 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı. Yaklaşık 48 bin hektarlık alanı küle çeviren yangınlar nedeniyle, 38 bin kişi tahliye edilmişti. Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, son yangınların ülkenin şimdiye dek karşı karşıya kaldığı en büyük orman yangını felaketi olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: İHA

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