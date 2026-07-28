Güney Kore'den Barış Mesajı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ülkesi ile Kuzey Kore arasındaki diyaloğun yanı sıra Pyongyang ile Washington arasındaki görüşmelerin yeniden başlamasına elverişli diplomatik koşulların oluşturulması için her türlü çabayı göstereceklerini bildirdi.

Lee, Brezilya ziyareti kapsamında ülkenin yerel gazetelerinden O Globo'ya verdiği röportajda, Kore Yarımadası'ndaki barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetinin Güney ve Kuzey Kore'nin çatışmayı geride bırakarak barış içinde bir arada yaşayabileceği ve karşılıklı büyümeyi hedefleyebileceği yeni bir Kore Yarımadası inşa etme konusunda "kararlı" olduğunu belirten Lee, Seul yönetiminin ABD ile diyaloğu yeniden başlatmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Lee, diyaloğun yeniden başlamasına yönelik çabalarda şu ana kadar kayda değer ilerleme sağlanamasa da Güney Kore'nin diyalog ve işbirliği arayışından vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Uluslararası toplumla, özellikle de ABD ile yakın işbirliği içinde diyaloğu destekleyen tutarlı mesajlar vermeye devam edeceklerini belirten Lee, "Koreler arası diyalog ile Kuzey Kore-ABD görüşmelerinin yeniden başlamasına elverişli diplomatik koşulların oluşturulması için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.