Güney Kore'den Japonya'ya Protesto

Güney Kore, Japonya'nın Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adaları" üzerindeki hak iddialarını içeren ders kitaplarına onay vermesi nedeniyle Tokyo yönetimini protesto etti.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japonya'nın Seul Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Matsuo Hirotaka'nın Bakanlığa çağırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Japonya'nın tartışmalı adacıklar üzerindeki egemenlik iddialarını içeren ders kitaplarına onay vermesi nedeniyle Tokyo yönetiminin "şiddetle protesto edildiği" belirtildi.

Söz konusu ifadelerin "tarihi çarpıttığı" savunulan açıklamada, bu durumun derhal düzeltilmesinin talep edildiği vurgulandı.

Japonya'da gelecek yıldan itibaren liselerde okutulacak ders kitaplarının çoğunda, tartışmalı adacıkların Japon toprağı olduğu ifade ediliyor.

Tartışmalı adalar

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu ve toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.