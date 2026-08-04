Güney Kore'den Japonya'ya Protesto - Son Dakika
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Güney Kore'den Japonya'ya Protesto

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Güney Kore, Japonya'nın Dokdo/Takeşima adalarını hak iddiasını protesto etti ve bir yetkili çağrıldı.

Güney Kore, Japonya'nın, Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adacıkları"na yönelik hak iddiasını protesto ederek Japonya'nın Seul Büyükelçiliğinden bir yetkilinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Park Doo-soon, Japonya'nın yayımladığı "beyaz belge"de tartışmalı Dokdo/Takeşima Adaları'nda "hak iddia etmesinin" ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Park, "Hükümet, Japonya'nın Dokdo'ya ilişkin haksız egemenlik iddiasını şiddetle protesto ediyor ve derhal geri adım atmaları çağrısı yapıyor." ifadesini kullandı.

"Dokdo/Takeşima Adacıkları"nın Güney Kore toprakları olduğunu savunan Park, "Japonya'nın her türlü provokasyonuna yanıt vereceklerini" belirtti.

Park, protestolarını iletmek amacıyla Japonya'nın Seul Büyükelçiliğinden yetkili Tsuçiya Kazuo'nun Bakanlığa çağrıldığını aktardı.

Tartışmalı adacıklar

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu ve toplam alanı 0,2 kilometrekare olan toprak parçalarında 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güney Kore, Japonya, Güncel, Son Dakika

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