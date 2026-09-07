Güney Kore'den Kuzey'e nükleer için 'önce dondurma' yaklaşımı çağrısı - Son Dakika
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Güney Kore'den Kuzey'e nükleer için 'önce dondurma' yaklaşımı çağrısı

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Güney Kore'de iktidardaki Demokrat Parti lideri Kim Min-seok, Kuzey Kore'nin nükleer programı için 'önce dondurma, sonra çözüm' yaklaşımının önemini vurguladı. Kim, Seul hükümetinin ABD ile Kuzey Kore arasındaki diyaloğu kolaylaştırması gerektiğini belirtti.

Güney Kore'de iktidardaki Demokrat Parti (DP) lideri ve eski Başbakan Kim Min-seok, Kuzey Kore'nin nükleer silah programına yönelik "önce dondurma, sonra çözüm" yaklaşımının izlenmesinin önemini vurguladı.

Yonhap ajansının haberine göre Kim, Ulusal Meclis oturumunda yaptığı konuşmada, Seul hükümetinin ABD ve Kuzey Kore arasındaki diyaloğu kolaylaştırması gerektiğini kaydetti.

Kuzey Kore'nin nükleer silah programına yönelik "önce dondurma, sonra çözüm" yaklaşımının izlenmesinin önemini kaydeden Kim, şunları söyledi:

"ABD ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerde önemli bir iyileşme sağlanabileceği ve Kuzey Kore nükleer meselesinde 'önce dondurma, sonra çözüm' yaklaşımının benimsenebileceği olasılığını göz önünde bulundurarak, Güney Kore önceden bağımsız güvenlik yeteneklerini güçlendirmelidir."

Kim, "Güney Kore'nin yalnızca ABD'ye bağımlı olduğu günler sona erdi" diyerek Washington yönetimine "cömert bir ağabey olmaktan ziyade sert bir müzakere ortağı olması" çağrısı yaptı.

Temmuz 2025-Haziran 2026 arasında başbakanlık görevini üstlenen Kim, geçen ay düzenlenen ulusal kongrede iktidardaki DP'nin yeni lideri seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'den Kuzey'e nükleer için 'önce dondurma' yaklaşımı çağrısı - Son Dakika

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