Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Tepki - Son Dakika
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Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Tepki

Yoon, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesine karşı adım atacaklarını duyurdu.

24.10.2024 14:17
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ülkesinin, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesine karşılık "boş durmayacağını", Pyongyang ile Moskova arasındaki askeri işbirliğinin boyutuna bağlı olarak adım adım gerekli tedbirleri alacağını belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, resmi ziyaret kapsamında Güney Kore'de bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, başkent Seul'de Yoon ile bir araya geldi.

Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirmesini, Rusya ile "yasa dışı" askeri işbirliğini ve bu ülkeye asker göndermesini şiddetle kınayan iki lider, artan güvenlik tehditlerine karşı ortak tepkileri güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Yoon, "Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesinin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının doğrudan ihlali ve Kore Yarımadası ile Avrupa'nın ötesinde küresel güvenliği tehdit eden bir provokasyon olduğu konusunda mutabık kaldık." dedi.

Yoon, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesine karşılık Güney Kore'nin asla "boş durmayacağını" ve Pyongyang ile Moskova arasındaki askeri işbirliğinin gelişimine bağlı olarak uluslararası toplumla koordinasyon içinde adım adım gerekli tedbirleri alacağını söyledi.

Güney Kore istihbaratı: 3 bin asker gönderildi

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), dün ulusal meclisin istihbarat komitesinde milletvekillerini bilgilendirmişti. Buna göre, Rusya'ya şimdiye kadar yaklaşık 3 bin Kuzey Kore askerinin gönderildiği ve aralık ayına kadar toplam 10 bin askerin bu ülkeye konuşlandırılacağı belirtilmişti.

Kuzey Kore askerlerinin, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya destek amacıyla bu ülkeye sevk edildiği aktarılmıştı.

Güney Kore'den 7 milyar dolarlık ek anlaşma sözü

Öte yandan Yoon, Güney Kore'nin yıl sonuna kadar Polonya ile K2 tanklarının tedariki için yaklaşık 7 milyar dolar tutarında ek anlaşma imzalama çabalarına destek sözü verdi.

Polonya 2022 yılında, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında askeri kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla K2 tankları, K9 obüsleri, FA-50 hafif saldırı uçakları ve Chunmoo çoklu roketatarları satın almak üzere Güney Kore ile 12,4 milyar dolarlık savunma anlaşmaları imzalamıştı.

Duda, Güney Kore yapımı silahların Polonya'da üretilmesini istiyor

Duda, Polonya ordusunda konuşlandırılan Güney Kore silahlarından "çok memnun" olduğunu ifade ederek, ortak üretim ve pazarlamada işbirliğini genişletme potansiyelinin altını çizdi.

Güney Kore yapımı silahların gelecekte Polonya'da üretilmesini dört gözle beklediklerini vurgulayan Duda, "Polonya'da üretilen silahların diğer Avrupa ülkelerine de ihraç edilebileceğini umuyoruz." diye konuştu.

İki lider ayrıca işbirliğini artırmak ve Ukrayna'nın yeniden yapılanma çabalarında ortak hareket etmek üzere savunma ve askeri makamlar arasında düzenli istişare mekanizmalarını harekete geçirme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA

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