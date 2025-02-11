Güney Kore'den Suriye'ye Diplomatik Yaklaşım

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Güney Kore, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Suriye ile diplomatik ilişkiler kurmayı gözden geçirme kararı aldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı personelinin Suriye'yi ziyaretinin ardından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesi ve yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi için gerekli ortamın oluştuğu belirtildi.

Güney Kore'nin Suriye'nin yeniden inşasında rol almak istediğine işaret edilen açıklamada, bu ülkeyle diplomatik ilişkilerin kurulmasının gözden geçirileceği kaydedildi.