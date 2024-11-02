Güney Kore'den Ukrayna'ya Gözlemci Gönderilecek - Son Dakika
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Güney Kore'den Ukrayna'ya Gözlemci Gönderilecek

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesi üzerine Ukrayna'ya gözlemci gönderecek.

02.11.2024 13:52
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla asker gönderdiği Ukrayna'ya, gözlemci ve analist bir ekibin konuşlandırılmasını gerekli görüyor.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Shin Won-sik, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker desteğine yönelik Ulusal Parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Olası asker konuşlandırılacağı sorusuna karşı "Ukrayna'ya asker göndermeyi kesinlikle düşünmediklerini" kaydeden Shin, buna karşın Güney Koreli gözlemci ve analist bir ekibin Ukrayna'ya sevk edilmesinin gerekli olduğuna inandığını söyledi.

Shin, "Rusya'ya konuşlandırılan Kuzey Kore birlikleri, insansız hava araçlarının kullanımı dahil, modern savaş taktikleri konusunda bilgi edinirse bu uzmanlık Kuzey'in 1 milyondan fazla düzenli kuvveti arasında paylaşılabilir" dedi.

Kuzey'in nükleer ve füze kapasitelerinin geliştirilmesi konusuna değinen Shin, "Kuzey Kore, Güney Kore ile ABD arasındaki ittifakı zayıflatmak ve Seul-Washington- Tokyo arası güvenlik işbirliğini bozmak için nükleer silah geliştiriyor." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin dahli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

ABD, Rusya'da 10 bin civarında Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'den Ukrayna'ya Gözlemci Gönderilecek - Son Dakika

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