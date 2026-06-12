Güney Kore'den Yapay Zeka İşbirliği Adımı - Son Dakika
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Güney Kore'den Yapay Zeka İşbirliği Adımı

12.06.2026 10:53
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Güney Kore, Singapur, İngiltere, Avustralya ve Kanada ile yapay zeka standardizasyonu için anlaşma imzaladı.

Güney Kore, yapay zeka standardizasyonu konusunda işbirliği için Singapur, İngiltere, Avustralya ve Kanada ile bir mutabakat zaptına imza attı.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Devlet Standartları Ajansı, Singapur'da düzenlenen bir toplantıda 4 ülkeyle bir mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

Ajans, mutabakat zaptının, yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi ve sektörler genelinde giderek daha fazla benimsenmesiyle birlikte, standartların belirlenmesinde uluslararası işbirliğine yönelik artan talebe karşılık imzalandığını ifade etti.

Ajans, açıklamasında "ABD ve Çin arasındaki yapay zeka teknolojileri ve standardizasyonundaki rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte, bu ülkelerin farklı görüşleri yansıtan uluslararası işbirliği için bir temel oluşturmaları önemlidir" ifadelerine yer verdi.

Habere göre mutabakat kapsamında, beş ülke, ortak çalıştaylar ve uzman seminerleri düzenlemeyi, ayrıca raporlar ve kılavuzlar yayımlamayı planlıyor.

Kaynak: AA

Avustralya, Yapay Zeka, Güney Kore, Teknoloji, İngiltere, Singapur, Ekonomi, Kanada, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'den Yapay Zeka İşbirliği Adımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Pınar Nut Pınar Nut:
    hmm enteresan bir haber ama bu anlaşmanın maliyeti ne kadar olmuş merak ettim yani beş ülkenin birlikte çalıştaylar ve seminerler düzenlemesi filan güzel şey ama bu işlere ne kadar bütçe ayırıyorlar. bu kaynaklar başka alanlara harcanabilir mi diye düşünüyo insan da açıkçası yapay zekanın gelişmesi önemli ama israf etmeyelim de 0 0 Yanıtla
  • Vedat Noyan Vedat Noyan:
    güzel güzel anlaşmalar imzalanıyo da sonra pratikte ne oluyo bunu merak ettim açıkçası işte uluslararası işbirliği güzel bir şey ama bu tür standartlaştırma anlaşmaları gerçek hayatta uygulanmaya başladığında işler nasıl ilerliyo onu görmek isterdim yani kağıt üzerinde yazı yazması kolay da 0 0 Yanıtla
  • Gökhan Khatun Gökhan Khatun:
    yapay zeka dediğin şey ne kadar hızlı gelişiyo ki böyle anlaşmalar imzalamak gerekiyo valla insanları da etkileyecek bu teknoloji ama hayvanları düşünsünler de insanlar kadar önem versinler hayvanlara da yapay zeka konusunda çalışırken yani neyse bu konular da önemli tabii 0 0 Yanıtla
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