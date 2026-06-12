Güney Kore'den Yapay Zeka İşbirliği Adımı

Güney Kore, yapay zeka standardizasyonu konusunda işbirliği için Singapur, İngiltere, Avustralya ve Kanada ile bir mutabakat zaptına imza attı.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Devlet Standartları Ajansı, Singapur'da düzenlenen bir toplantıda 4 ülkeyle bir mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

Ajans, mutabakat zaptının, yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi ve sektörler genelinde giderek daha fazla benimsenmesiyle birlikte, standartların belirlenmesinde uluslararası işbirliğine yönelik artan talebe karşılık imzalandığını ifade etti.

Ajans, açıklamasında "ABD ve Çin arasındaki yapay zeka teknolojileri ve standardizasyonundaki rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte, bu ülkelerin farklı görüşleri yansıtan uluslararası işbirliği için bir temel oluşturmaları önemlidir" ifadelerine yer verdi.

Habere göre mutabakat kapsamında, beş ülke, ortak çalıştaylar ve uzman seminerleri düzenlemeyi, ayrıca raporlar ve kılavuzlar yayımlamayı planlıyor.