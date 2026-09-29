Güney Kore Devlet Başkanı Lee, DMZ'deki mayın patlamasına soruşturma talimatı verdi

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Güney ile Kuzey Kore'yi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) geçen hafta arama çalışması sırasında meydana gelen mayın patlamasına ilişkin "hızlı ve kapsamlı soruşturma yürütülmesi" talimatı verdi.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre Lee, Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Lee, DMZ'de geçen hafta arama çalışması sırasında meydana gelen mayın patlamasına ilişkin hızlı ve kapsamlı soruşturma yürütülmesi talimatı verdiğini bildirdi.

Olaya yönelik "asılsız komplo teorilerinin" yayılmasına karşı uyarıda bulunan Lee, "Olayın ardındaki gerçek, şeffaf şekilde ortaya konulmalıdır. Bu gerçekler doğrultusunda gerekli önlemleri alacağız." dedi.

Olay

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 21 Eylül'de Güney Kore ile Kuzey Kore'yi ayıran DMZ'de arama çalışmasında patlama yaşanmıştı.

DMZ'nin batı kesiminde, Askeri Sınır Hattı'nın (MDL) güneyinde yaşanan olayda 3 subay yaralanmıştı.