Güney Kore Devlet Başkanı Lee, DMZ'deki mayın patlamasına soruşturma talimatı verdi - Son Dakika
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Güney Kore Devlet Başkanı Lee, DMZ'deki mayın patlamasına soruşturma talimatı verdi

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Devlet Başkanı Lee Jae Myung, DMZ'de geçen hafta arama çalışması sırasında yaşanan mayın patlaması için hızlı ve kapsamlı soruşturma talimatı verdi. Olayda MDL'nin güneyinde 3 subay yaralanmıştı; Lee asılsız komplo teorilerine karşı uyardı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Güney ile Kuzey Kore'yi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) geçen hafta arama çalışması sırasında meydana gelen mayın patlamasına ilişkin "hızlı ve kapsamlı soruşturma yürütülmesi" talimatı verdi.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre Lee, Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Lee, DMZ'de geçen hafta arama çalışması sırasında meydana gelen mayın patlamasına ilişkin hızlı ve kapsamlı soruşturma yürütülmesi talimatı verdiğini bildirdi.

Olaya yönelik "asılsız komplo teorilerinin" yayılmasına karşı uyarıda bulunan Lee, "Olayın ardındaki gerçek, şeffaf şekilde ortaya konulmalıdır. Bu gerçekler doğrultusunda gerekli önlemleri alacağız." dedi.

Olay

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 21 Eylül'de Güney Kore ile Kuzey Kore'yi ayıran DMZ'de arama çalışmasında patlama yaşanmıştı.

DMZ'nin batı kesiminde, Askeri Sınır Hattı'nın (MDL) güneyinde yaşanan olayda 3 subay yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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