Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ABD ve Japonya ile Güvenlik İşbirliğini Sürdürecek

Güncel

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "liderlikte değişiklik" olsa da ABD ve Japonya ile güvenlik alanında işbirliğini sürdüreceklerini ifade etti.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, basına yaptığı açıklamada, ülkesinin, ABD ve Japonya ile geçen yıl Camp David Zirvesi'nde varılan üçlü işbirliğini genişletme anlaşmasına bağlılığını yineledi.

Bu işbirliğinin yalnızca Hint-Pasifik için değil, "küresel ekonomi ve güvenlik açısından da önemli olduğunu" ifade eden Yoon, "Liderlikte değişiklik, bu çerçeveyi değiştirmeyecek ve resmi diplomatik anlaşmalar aracılığıyla bu sürdürülecek." ifadesini kullandı.

Yoon, ABD'nin Güney Kore'yi "konvansiyonel ve nükleer kapasiteyle savunacağına güvendiğini" ifade ederek Washington yönetiminin Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusuna bağlı kalacağını düşündüğünü söyledi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) liderlik seçimlerinde yarışmayacağını açıklamasına da değinen Yoon, ülkede yeni başbakan seçilmesi halinde iki ülke arasındaki "sinerjiyi sürdürmek istediğini" belirtti.

Camp David Zirvesi

ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri, geçen yıl Camp David'de, Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdide karşı üçlü zirvede bir araya gelmiş, zirve sonrasında Pasifik'teki güvenlik tehditlerine karşı çeşitli alanlarda üçlü işbirliğini genişletme taahhüdü vermişti.