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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Tutuklandı

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Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim soruşturması kapsamında tutuklanarak ifade vermeye götürüldü.

15.01.2025 23:14
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- Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında tutuklandı

Yoon: "Kan dökülmemesi için ifade vermeyi kabul ettim"

SEUL - Yetkileri askıya alınan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, hakkında yürütülen sıkıyönetim soruşturması kapsamında tutuklanarak ifade vermeye götürüldü. Yaptığı açıklamada kendisine yönelik soruşturmayı "yasadışı" olarak niteleyen Yoon, buna rağmen "kan dökülmesini önlemek" için ifade vermeyi kabul ettiğini söyledi.

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizi sürerken, hakkında isyan suçlamasıyla soruşturma başlatılan Yoon'a yönelik 2'nci tutuklama girişimi başarılı oldu. Sabah erken saatlerde Üst Düzey Yetkililer Hakkındaki Yolsuzlukları Soruşturma Ofisi müfettişleri ile birlikte Seul'deki başkanlık konutuna giden polis, Başkanlık Güvenlik Servisi'nin itirazına rağmen Yoon'un yerel saat ile 10.33'te tutuklandığını açıkladı. CIO'dan yapılan açıklamada tutuklama kararının uygulanması sırasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı belirtilerek, "İlk girişimimizden farklı olarak, bu kez tutuklama kararının uygulanmasını fiziki olarak engelleyen herhangi bir personel veya güvenlik görevlisi olmadı" ifadeleri kullanıldı.

Yoon: "Hukukun üstünlüğü tamamen çökmüştür"

Seul'ün güneyindeki Gwacheon şehrinde bulunan CIO merkezine götürülmeden önce açıklama yapan Yoon ise, PSS ile polis arasında yaşanabilecek olası bir çatışmayı önlemek için ifade vermeyi kabul ettiğini söyledi. "Yasadışı bir soruşturma olmasına rağmen, çirkin şekilde kan dökülmesini önlemek amacıyla CIO ile işbirliği yapmayı kabul ettim" diyen Yoon, "Bugün, özel güvenlikli bir bölgeye zorla giriş yapmak için itfaiye araçlarının kullanıldığına bile tanık oldum" ifadelerini kullandı. "Ülkenin anayasasını ve hukuk sistemini korumakla görevli devlet başkanı olarak yasa dışı ve geçersiz kararlara uymam soruşturmanın meşru olduğunu düşündüğüm anlamına gelmez. Yalnızca şiddeti önleme çabasıdır" diyen Yoon, "Ne yazık ki bu ülkede hukukun üstünlüğü tamamen çökmüştür" açıklamasında bulundu. Hakkındaki azil süreci tamamlanmadan tutuklanan ilk Güney Kore Devlet Başkanı olan Yoon'un, ifadesinin ardından Seul Gözaltı Merkezi'nde tutulması bekleniyor.

Hakkında azil süreci başlatılmıştı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol "Muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla 6 saat süren bir sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclis'te yapılan oylama ile Yoon hakkında azil süreci başlatılmıştı. Yetkileri askıya alınan Yoon hakkında soruşturma açılırken, Yoon ise soruşturma komisyonun ifade verme çağrılarını yanıtsız bırakmıştı. Mahkeme kararı ile Yoon'u tutuklamaya yönelik ilk girişim ise, PSS'nin polisi başkanlık konutuna almaması nedeniyle başarısız olmuştu. Yoon'un görevden alınıp alınmayacağına dair nihai kararı verecek olan Anayasa Mahkemesi azil davasının ilk duruşmasını dün Yoon'un katılımı olmadan gerçekleştirmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Tutuklandı - Son Dakika

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