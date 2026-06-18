Güney Kore Gemisi Hürmüz Boğazı'nda Karaya Oturdu - Son Dakika
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Güney Kore Gemisi Hürmüz Boğazı'nda Karaya Oturdu

Güney Kore Gemisi Hürmüz Boğazı\'nda Karaya Oturdu
18.06.2026 13:39
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İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından konteyner gemisi karaya oturdu, kurtarma çalışmaları sürüyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar sırasında, İran ordusunun Hürmüz Boğazı'na kapatması üzerine boğazdan kaçak geçmeye çalışırken karaya oturan Güney Kore'ye ait konteyner gemisi kurtarılmaya çalışılıyor.

Saldırıların ilk günlerde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması üzerine navigasyon sistemini devre dışı bırakarak ismini değiştiren ve ücret ödemeden boğazdan kaçak olarak geçmeye çalıştığı belirtilen ve yanlış rota tercihi nedeniyle karaya oturan Güney Kore'ye ait konteyner gemisini kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

İran'a ait yüzer bir platformun üzerindeki kepçeler, geminin karaya oturduğu kısımdaki toprağı boşaltarak geminin tekrar hareket etmesine olanak sağlayacak önlemler almaya çalışıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore Gemisi Hürmüz Boğazı'nda Karaya Oturdu - Son Dakika

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