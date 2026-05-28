Güney Kore Gemisine İran Füzesi Saldırısı İddiası

28.05.2026 11:52
Güney Kore, Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye yapılan saldırının İran füzeleriyle ilgili olduğunu açıkladı.

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Park Yoon-joo, Güney Kore şirketince işletilen gemiye Hürmüz Boğazı'nda düzenlenen saldırının "muhtemelen İran füzesiyle gerçekleştirildiğini" açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Park, "HMM Namu" isimli kargo gemisinde 4 Mayıs'ta meydana gelen patlamaya ilişkin dün açıklama yaptı.

Park, "Teknik analiz, tanımlanamayan hava nesnelerinin muhtemelen İran tarafından geliştirilen Nur serisi gemisavar füzeleri olduğu sonucuna vardı." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok sayıda kanıtın İran'ı işaret ettiği" yorumunu yapan Park, İran'ın Seul Büyükelçisi Said Kuzeçi'nin de Güney Kore gemisine saldırı nedeniyle protesto iletilmek üzere bakanlığa çağrıldığını belirtti.

Öte yandan, İranlı Büyükelçi Kuzeçi ise bakanlık binası dışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin saldırıya "kesinlikle dahil olmadığını" ifade etti.

Ne olmuştu?

Merkezi Güney Kore'de bulunan HMM Co tarafından işletilen Panama bayraklı gemide, Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında, boğazdaki sularda demirli bulunduğu sırada 4 Mayıs'ta patlama meydana gelmiş ve ardından yangın çıkmıştı.

Gemide 6'sı Güney Koreli, 18'i yabancı olmak üzere toplam 24 kişiden oluşan mürettebatın bulunduğu aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen Güney Kore bandıralı bir gemiye saldırı düzenlediğini ve buna karşılık İran'a ait 7 botu batırdıklarını belirtmişti.

Gemi, inceleme amacıyla Dubai Limanı'na ulaşmıştı.

Kaynak: AA

