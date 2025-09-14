Güney Kore Heyeti Kayseri'yi Ziyaret Etti

Güney Kore Milli Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü heyeti, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'den gelen Milli Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü heyeti, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile birlikte Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Büyükkılıç, misafirleriyle kentin tarihi ve kültürel değerleri üzerinde sohbet ederek, "Zenginlikler Şehri Kayseri" belgeselini izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri'nin binlerce yıllık tarihe dayanan medeniyetler ve zenginlikler şehri olduğunu belirtti.

Kentte kayak, gastronomi ve kültürel turizmin ön planda olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Kayseri hep sanayi ve ticaret şehri olarak anılır. Şehir olarak ihracat yaklaşık 4 milyar dolara ulaşmakta. Kayseri, tarım ve hayvancılıkta da çok ön plana çıkan bir konum arz etmeye başladı. Ulaşımın en kolay olduğu Anadolu'nun merkezindeki önemli bir şehir. Kara yolu, hava yolu ve demir yolu ulaşımı mevcut. Aşağı yukarı 50 ülkeye 3 saatte ulaşabilirsiniz."