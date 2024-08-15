Güney Kore Hükümeti, Hava Yolu Şirketlerine Uçak İçi Servislerde Değişiklik Tavsiyesinde Bulundu - Son Dakika
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Güney Kore Hükümeti, Hava Yolu Şirketlerine Uçak İçi Servislerde Değişiklik Tavsiyesinde Bulundu

Güney Kore hükümeti, türbülans nedeniyle meydana gelen kazalardaki artışın ardından hava yolu şirketlerine uçak içi servislerde değişiklik yapma tavsiyesinde bulundu. Yeni güvenlik önlemleri kapsamında, inişten önce yemek servisi ve gümrüksüz satış gibi kabin hizmetlerinin sonlandırılması önerildi.

15.08.2024 16:16
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Güney Kore hükümeti, son yıllarda türbülans nedeniyle meydana gelen kazalardaki artışın ardından ülkedeki hava yolu şirketlerine uçak içi servislerde değişiklik tavsiyesinde bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, türbülansın yol açtığı uçak içi kazaları önlemek amacıyla alınan yeni güvenlik önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Türbülansın genellikle iniş esnasında meydana geldiğine işaret edilen açıklamada, oluşabilecek kazaları önlemek amacıyla orta ve uzun mesafeli uçuşlarda inişten 40 dakika önce, kısa mesafeli uçuşlarda ise inişten 15 dakika önce yemek servisi ve gümrüksüz satış gibi kabin hizmetlerinin sonlandırılması önerildi.

Açıklamada, Korean Air ve Asiana Airlines gibi büyük hava yolu şirketlerinin bu yeni uygulamayı başlattığı, diğer düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin de bu tavsiyeleri dikkate almaya hazır olduğu belirtildi.

Bakanlığa göre, Güney Koreli hava yollarında 2024'ün ilk 6 ayında 14 bin 820 türbülans vakası kaydedildi. Bu sayının, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 78 daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore Hükümeti, Hava Yolu Şirketlerine Uçak İçi Servislerde Değişiklik Tavsiyesinde Bulundu - Son Dakika

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