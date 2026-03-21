Güney Kore Hürmüz Boğazı İçin İletişimde

21.03.2026 13:51
Güney Kore, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliği sağlamak için İran ile görüşmeler yapıyor.

Yonhap ajansının haberinde, Güney Kore'nin Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerinin yeniden sağlanması için İran dahil pek çok ülkeyle görüştüğü bildirildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Orta Doğu'daki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve enerji nakil hatlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik adımların değerlendirildiğini kaydetti.

Hükümetin vatandaşların güvenliğini korumak ve enerji taşımacılığını güvence altına almak için çalıştığına işaret eden yetkili, "İran da dahil olmak üzere ilgili ülkelerle aktif olarak iletişim halindeyiz." dedi.

Dünya petrol ticaretinin yüzde 20'den fazlasının geçtiği Hürmüz Boğazı'nın, Doğu Asya ülkeleri için kritik bir enerji hattı olduğu biliniyor.

Kaynak: AA

