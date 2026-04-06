Güney Kore Hwarang Tatbikatlarına Başladı

Güney Kore, entegre savunma kapasitesini artırmak amacıyla polis ve itfaiyenin de katıldığı yıllık Hwarang savunma tatbikatlarına başladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, hükümet, polis ve itfaiye birimleriyle koordinasyon içinde yürütülen yıllık Hwarang tatbikatının ilk aşamasının ülkenin güneydoğusundaki Daegu kenti ile Kuzey Gyeongsang eyaletinde başladığı belirtildi.

Tatbikatların söz konusu bölgelerde beş gün süreceği bilgisine yer verilen açıklamada, diğer bölgelerde de kasım ayına kadar tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu yılki tatbikatlarda enerji tesisleri ve diğer kritik altyapılara yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları gibi çeşitli acil durum senaryolarına odaklanılacağı vurgulandı.

Kurumlar arasında entegre savunma hazırlığını değerlendirmek amacıyla 1977'de başlatılan Hwarang tatbikatları, her bölgeye özgü senaryoları içeriyor ve aylarca devam ediyor.