Güney Kore, IEA'nın Petrol Rezervi Salımına Dahil Oldu

Güney Kore hükümeti, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) yükselen petrol fiyatlarını düşürmek için koordineli petrol rezervi salımı önerisiyle ilgili görüşmelere "yakından dahil olduğunu" bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, IEA'nın petrol fiyatlarını düşürmek için tarihindeki en büyük petrol rezervi salımını önermeyi değerlendirdiğine dair haberlere Seul hükümetinden açıklama geldi.

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanlığından yetkililer, hükümetin ilgili görüşmelere "yakından dahil olduğunu" doğruladı.

Yetkili, "IEA'nın kararıyla rezervlerimizden ne kadar petrolün salınacağına henüz karar vermedik." dedi.

Wall Street Journal gazetesinin, yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, IEA'ya üye ülkelerin bugün bir araya gelmesi ve öneri hakkında karara varması bekleniyor.

Küresel petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ortak saldırılar ile Tahran'ın misillemelerinin ardından durma noktasına geldi.

Hürmüz Boğazı'nda petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) başta olmak üzere deniz ticaretinin aksaması, enerji arzına yönelik endişeleri artırırken fiyatlarda keskin yükselişlere yol açmıştı.

Öte yandan, IEA'nın petrol fiyatlarını düşürmek için tarihindeki en büyük petrol rezervi salımını önermeyi değerlendirdiğine dair haberlerle petrol fiyatları gerilemişti.