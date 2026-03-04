Güney Kore, İran'dan Ülke Dışına Tahliyelere Başladı - Son Dakika
Güney Kore, İran'dan Ülke Dışına Tahliyelere Başladı

04.03.2026 11:07
Güney Kore, İran ve İsrail'deki vatandaşlarını Mısır ve Suudi Arabistan'a tahliye ediyor.

Güney Kore'nin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sürerken İran, İsrail ve bölgedeki diğer ülkelerden 141 vatandaşını üçüncü ülkelere tahliye ettiği bildirildi.

Yonhap'ın Güney Kore Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Orta Doğu'daki Güney Korelilerin kara yoluyla üçüncü ülkelere tahliyeleri sürüyor.

İsrail'den 113, İran'dan 24, Bahreyn ve Irak'tan 4 Güney Koreli kara yoluyla Mısır ve Suudi Arabistan gibi üçüncü ülkelere tahliye edildi.

Bu kişilerin, Güney Kore'ye dönmeleri için çalışmalar sürüyor.

ABD, Kore Kuvvetlerinin Orta Doğu'ya konuşlandırılabileceği iddiaları yanıtlanmadı

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chung Binna, Bakan Ahn Gyu-back'in, İran'daki vatandaşlarının tahliyesinde "askeri varlıkların kullanılması" için hazırlıklı olunması çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

Chung, Güney Korelilerin tahliyesi için uçak gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soru üzerine, bu olasılık için hazırlandıklarını ancak böyle bir askeri talimatın henüz verilmediğini söyledi.

Ayrıca, ABD Kore Kuvvetlerinin (USFK) geçici olarak Orta Doğu'da konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağına ilişkin soruya doğrudan yanıt vermeyen Chung, bu konuda ABD ile "iletişimde olacaklarını" ifade etti.

Chung, USFK'nin misyonunun, Güney Kore ordusu ile koordineli olarak Kore Yarımadası ile bölgede "barış ve güvenliğe katkı sağlamak" olduğunu kaydetti.

Güney Kore basınında, Kore Yarımadası'ndaki USFK varlıklarının bir kısmının Orta Doğu'ya gönderilebileceği iddiaları yer almıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, İnsan Hakları, Dış Politika, Güney Kore, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Mısır, İran, Son Dakika

