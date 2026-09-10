Güney Kore istihbaratı Kim Jong-un'un oğlunu araştırıyor, halef yine kızı görünüyor - Son Dakika
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Güney Kore istihbaratı Kim Jong-un'un oğlunu araştırıyor, halef yine kızı görünüyor

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Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bir oğlunun olup olmadığını belirlemeye çalıştığını, ancak genç yaştaki kızı Kim Ju-ae'nin "babasının muhtemel halefi" olduğu görüşünü koruduğunu bildirdi. NIS, böyle bir kişi olsa bile mevcut koşullar altında babasının halefi olamayacağını savundu.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bir oğlunun olup olmadığını belirlemeye çalıştığını, ancak Kim'in genç yaştaki kızı Kim Ju-ae'nin "babasının muhtemel halefi" olduğu yönündeki görüşünü halen koruduğunu bildirdi.

NIS yaptığı açıklamada, Kim'in 2013 doğumlu kızı Kim Ju-ae'nin, babasından sonra Kuzey Kore liderliğini devralmaya en yakın isim olduğu yönündeki önceki değerlendirmesini yineledi.

Açıklamada, Kim Jong-un'un bir oğlu olup olmadığını belirlemeye çalıştığını kaydeden kuruluş, Kim'in kızının bir ağabeyi olup olmadığının doğrulanmaya çalışıldığını ancak "mevcut koşullar altında böyle bir kişi olsa bile onun babasının halefi olamayacağını" savundu.

NIS, açıklamasında Kim Jong-un'un "cinsiyeti henüz doğrulanmamış daha küçük bir çocuğunun daha bulunduğunu" ileri sürdü.

Güney Kore ulusal basınında, 42 yaşındaki Kim Jong-un'un, mutlak otoritesini zayıflatabilecek bir hamle olan halefini belirlemek için henüz çok genç olduğu görüşü de aktarılıyor.

Kuzey Kore liderinin kızı ve "varis" tartışmaları

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae, 2022'de devlet medyasında ilk kez görünmesinden bu yana askeri geçit törenleri ve füze denemeleri dahil birçok etkinlikte babasına eşlik etmesiyle dikkati çekiyor.

NIS, Ocak 2024'teki değerlendirmesinde, 2013 doğumlu olduğu düşünülen Ju-ae'yi Kuzey Kore'nin "en muhtemel halefi" şeklinde nitelendirmişti.

Kim Jong-un'un da sembolik öneme sahip aile anıtını 1 Ocak'ta kızıyla ziyaret etmesi, onu "varisi olarak gördüğüne" yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.

Kaynak: AA

Kuzey Kore, Güney Kore, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore istihbaratı Kim Jong-un'un oğlunu araştırıyor, halef yine kızı görünüyor - Son Dakika

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