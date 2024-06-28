Güney Kore, Kuzey'e sınıra yakın barajın kapaklarını açmadan önce haber vermesini istiyor - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey'e sınıra yakın barajın kapaklarını açmadan önce haber vermesini istiyor

Güney Kore, Kuzey Kore'nin yağışlar nedeniyle su salınımı için Hwaggang Barajı'ndan su salmadan önce haber vermesi çağrısında bulundu. Güney Kore, Kuzey Kore'nin Koreler arası anlaşmayı ihlal ettiğini belirterek eleştirdi.

28.06.2024 10:43
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Güney Kore, Kuzey'e sınıra yakın barajın kapaklarını açmadan önce haber vermesi yönünde çağrıda bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore, yağışlar nedeniyle su salınımı için baraj kapaklarını Güney'e haber vermeden açtı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Kim In-ae, sel basmasının önüne geçilmesi için Pyongyang yönetiminin, Hwaggang Barajı'ndan su salmadan önce haber vermesi çağrısında bulunduklarını söyledi.

Kuzey Kore'nin bu konuda imzalanan Koreler arası anlaşmayı ihlal ettiğini belirten Kim, Pyongyang'ın haber vermeden barajdan su salmasını eleştirdi.

Kuzey Kore, 2009'da iki ülke arasında yapılan anlaşma kapsamında, baraj suyu bırakma planlarını önceden Güney'e bildirmeyi kabul etmişti.

Anlaşma, Pyongyang'ın önceden haber vermeden Hwanggang Barajı'ndan su salması sonucu 6 Güney Kore vatandaşının ölmesinin ardından imzalanmıştı. Ancak Kuzey Kore, 2020'de de Seul'e haber vermeden yine barajdan suyu serbest bırakmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore, Kuzey'e sınıra yakın barajın kapaklarını açmadan önce haber vermesini istiyor - Son Dakika

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