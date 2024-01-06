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Güney Kore, Kuzey Kore'nin 60 top mermisi ateşlediğini bildirdi - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin 60 top mermisi ateşlediğini bildirdi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin batı kıyısı açıklarındaki sulara yaklaşık 60 top mermisi ateşlediğini ve üst üste iki gün tatbikat yaptığını açıkladı. Daha önce de Kuzey Kore'nin Güney'in batı sınırında bulunan Yeonpyeong Adası'nın kuzeyindeki Deungsan Burnu'ndan 200 top mermisi ateşlendiği bildirilmişti.

Güney Kore, Kuzey Kore\'nin 60 top mermisi ateşlediğini bildirdi
06.01.2024 - 14:37,
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin yaklaşık 60 top mermisi ateşlediğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin batı kıyısı açıklarındaki sulara yaklaşık 60 top mermisi ateşlediği ve üst üste iki gün tatbikat yaptığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı, dün Kuzey Kore'nin Güney'in batı sınırında bulunan Yeonpyeong Adası'nın kuzeyindeki Deungsan Burnu'ndan yerel saatle 09.00'dan 11.00'e kadar yaklaşık 200 top mermisi ateşlediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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