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Güney Kore, Kuzey Kore'nin yaklaşık 90 top mermisi ateşlediğini bildirdi - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin yaklaşık 90 top mermisi ateşlediğini bildirdi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Yeonpyeong Adası'nın kuzeyinden yaklaşık 90 top mermisi ateşlediğini duyurdu. Kuzey Kore'nin üst üste 3 gün tatbikat yaptığı belirtildi.

Güney Kore, Kuzey Kore\'nin yaklaşık 90 top mermisi ateşlediğini bildirdi
07.01.2024 - 13:55,
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin yaklaşık 90 top mermisi ateşlediğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin, Güney'in batı sınırında bulunan Yeonpyeong Adası'nın kuzeyinden yaklaşık 90 top mermisi ateşlediği belirtildi.

Kuzey Kore'nin, üst üste 3 gün tatbikat yaptığı kaydedildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 5 Ocak'ta Kuzey Kore'nin, Yeonpyeong Adası'nın kuzeyindeki Deungsan Burnu'ndan yerel saatle 09.00'dan 11.00'e kadar yaklaşık 200 top mermisi ateşlediğini duyurmuştu.

Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada da Kuzey Kore'nin batı kıyısı açıklarındaki sulara yaklaşık 60 top mermisi ateşlediği ve üst üste 2 gün tatbikat yaptığı belirtilmişti.

Kaynak: AA
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