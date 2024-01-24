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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'e seyir füzeleri fırlattığını bildirdi - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'e seyir füzeleri fırlattığını bildirdi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Eylül 2023 sonrası denediği ilk seyir füzelerini Sarı Deniz yönüne fırlattığını açıkladı. Güney Kore ordusu, ABD ile işbirliği içinde Kuzey Kore'nin provokasyonlarını izlemek için teyakkuz halinde olduğunu belirtti. Füzelerin Hwasal-1 ya da Hwasal-2 tipi olduğu ve kısa menzilli olmadığı tahmin ediliyor.

Güney Kore, Kuzey Kore\'nin Sarı Deniz\'e seyir füzeleri fırlattığını bildirdi
24.01.2024 - 07:47,
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığını bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 07.00 sularında fırlatılan füzelerin, Kuzey Kore'nin Eylül 2023 sonrası denediği ilk seyir füzeleri olduğu belirtildi.

Güney Kore ordusunun teyakkuz gücünün artırıldığı kaydedilen açıklamada "Kuzey Kore'nin provokasyonlarını izlemek üzere ABD ile işbirliği içinde çalışıldığı" ifade edildi.

Açıklamada "Hwasal-1 ya da Hwasal-2 tip ve karadan fırlatıldığı tahmin edilen ve sayısı açıklanmayan füzelerin kısa menzilli olmadığı" bildirildi.

Kuzey Kore haber ajansının (KCNA) 19 Ocak'taki haberine göre, Kuzey Kore ocak ayında, geliştirilme aşamasındaki "Haeil-5-23" su altı nükleer silah sistemini test etmişti.

Kaynak: AA
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