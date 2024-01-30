 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Güney Kore, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığını bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığını bildirdi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.00'de Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığını duyurdu. Detaylar paylaşılmazken, Güney Kore'nin teyakkuz gücünün artırıldığı ve ABD ile yakın işbirliği içinde olduğu belirtildi. Bu, Kuzey Kore'nin son bir hafta içinde gerçekleştirdiği üçüncü seyir füzesi denemesi oldu.

Güney Kore, Kuzey Kore\'nin Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığını bildirdi
30.01.2024 - 07:47,
Abone Ol

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığını bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.00'de, Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığı duyuruldu.

Açıklamada, seyir füzelerinin sayısı, katettiği menzili, seyrettiği yörünge ve eriştiği irtifaya yönelik detaylar paylaşılmadı.

Güney Kore'nin teyakkuz gücünün artırıldığı kaydedilen açıklamada "Ordumuz, Kuzey Kore'nin provokasyonlarını izlemek için ABD ile yakın işbirliği içinde" ifadesi kullanıldı.

Seul merkezli Yonhap haber ajansı, bunun, Kuzey Kore'nin son bir hafta içinde üçüncü seyir füzesi denemesi olduğunu aktardı.

Kuzey Kore haber ajansının (KCNA) 19 Ocak'taki haberine göre, Kuzey Kore ocak ayında, geliştirilme aşamasındaki "Haeil-5-23" su altı nükleer silah sistemini test etmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Güney Kore, Kuzey Kore, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığını bildirdi - Son Dakika


08:44
Listenin en dikkat çeken ismi! Lal Denizli, CHP'nin Çeşme adayı oldu Listenin en dikkat çeken ismi! Lal Denizli, CHP'nin Çeşme adayı oldu
08:13
Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası ''Bu kadar kötüsünü görmedim'' deyip kanayan yaraya parmak bastı Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası ''Bu kadar kötüsünü görmedim'' deyip kanayan yaraya parmak bastı
08:07
Survivor yarışmacısı Melih Özkaya, Yalı Çapkını dizisinde rol alacak Survivor yarışmacısı Melih Özkaya, Yalı Çapkını dizisinde rol alacak
07:46
İstanbul dahil 4 kent için sarı kodlu uyarı! Karla karışık yağış bekleniyor İstanbul dahil 4 kent için sarı kodlu uyarı! Karla karışık yağış bekleniyor
07:21
İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesi battı! 3 kişinin cansız bedeni bulundu, 2 kişi kayıp İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesi battı! 3 kişinin cansız bedeni bulundu, 2 kişi kayıp
05:11
Elon Musk bunu da yaptı! Beyin çipi ilk kez bir insana yerleştirildi Elon Musk bunu da yaptı! Beyin çipi ilk kez bir insana yerleştirildi
00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı

Son Dakika
08:44 CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cemil Tugay, Lal Denizli Çeşme Belediye Başkanı Adayı
08:13 Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası ''Bu kadar kötüsünü görmedim'' deyip kanayan yaraya parmak bastı
08:07 Survivor yarışmacısı Melih Özkaya, Yalı Çapkını dizisinde rol alacak
07:46 İstanbul dahil 4 kent için sarı kodlu uyarı! Karla karışık yağış bekleniyor
07:21 İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesi battı! 3 kişinin cansız bedeni bulundu, 2 kişi kayıp
05:11 Elon Musk bunu da yaptı! Beyin çipi ilk kez bir insana yerleştirildi
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49 CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 08:58:09. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Kore, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement